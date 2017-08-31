Знайти
АКТУАЛЬНО

У Польщі 28 людей постраждали внаслідок зіткнення потягів

Макрон про ситуацію в Україні: Франція не дозволить, щоб Путіну все зійшло з рук

Україна вимагає роз’яснень ЄК через скандальну заяву Юнкера про членство в ЄС

Дмитра Фірташа не екстрадують з Австрії до Іспанії

У Британії пілот відмовився летіти, коли почув плач афганця, якого мали депортувати

В Іспанії серйозно постраждали двоє осіб під час "альтернативної кориди" з кулею

Наступного тижня у ЄС обговорять продовження санкцій проти РФ ще на півроку






У Польщі 28 людей постраждали внаслідок зіткнення потягів

Четвер, 31 серпня 2017, 09:18
фото
Версія для друку Коментарі

На півночі Польщі на залізничній станції Сментово товарний потяг зіткнувся з пасажирським.

Про це повідомляє RMF24.

Аварія, причини якої поки не відомі, сталася близько 22.00 30 серпня.

"Ми не знаємо, з яких причин на станції Сментово товарний потяг проігнорував сигнал заборони виїзду з бічної колії і виїхав на головну колію. Це спричинило зіткнення з потягом "Погорія" (Гдиня Головна-Бєльсько Бяла/Закопане, який рухався згідно з правилами" - повідомив речник польської залізниці Мірослав Сємєнєц.

Внаслідок зіткнення, з рейок зійшли локомотив і сім з 11 вагонів пасажирського потягу.

 

Всього у потязі подорожували близько 200 осіб. Поранення отримали 28 людей, в тому числі 15 дітей.

Причини аварії розслідує спеціальна комісія.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
10:18
Ірландська мова найдорожче обходиться Європарламенту
09:57
Шредер підтвердив намір працювати у раді директорів "Роснефти"
09:34
ЄС має враховувати не лише прагнення України, але і досягнення на шляху до членства - МЗС
09:34
У Туреччині на шляху проїзду тюремного автобуса стався вибух, є поранені
09:19
ЄС попередив Румунію щодо суперечливої судової реформи
09:18
фото
У Польщі 28 людей постраждали внаслідок зіткнення потягів
08:46
Радбез ООН має побачити, як РФ ігнорує рішення суду в Гаазі щодо Меджлісу – МЗС
08:31
Макрон розповів про труднощі на посту президента: маю говорити з Ердоганом кожні 10 днів
08:01
Макрон про ситуацію в Україні: Франція не дозволить, щоб Путіну все зійшло з рук
07:51
У Пентагоні назвали точну кількість військових США в Афганістані
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Галина Жовтко, Європейська правда

Тачки, яхти, діаманти: як Франція переслідує іноземних лідерів за незаконне збагачення

А у 2011 році паризька поліція конфіскувала 11 спортивних автомобілів Обіанга-молодшого на суму $5 млн. Вже за рік в його особняку на престижній у Парижі авеню Фош було проведено обшук та виявлено предмети розкоші на мільйони євро...

Наталія Агаркова, Людвігсхафен–Запоріжжя

Хімічний гігант і свіже повітря: чим Людвігсхафен відрізняється від Запоріжжя

Що ж відбувається у світовій хімічній столиці – Людвігсхафені, де розташовано близько 400 цехів?! Тут яскрава зелень, на газонах і просто на тротуарах сидить молодь у світлому одязі. Заради експерименту спробуйте сісти на тротуар у Запоріжжі...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  