В Польше 28 человек пострадали в результате столкновения поездов

Четверг, 31 августа 2017, 09:18

фото

На севере Польши на железнодорожной станции Сментово товарный поезд столкнулся с пассажирским.

Об этом сообщает RMF24.

Авария, причины которой пока не известны, произошла около 22.00 30 августа.

"Мы не знаем, по каким причинам на станции Сментово товарный поезд проигнорировал сигнал запрета выезда с бокового пути и выехал на главные пути. Это повлекло за собой столкновение с поездом "Погория" (Гдыня Главная-Бельско Бяла/Закопане, который двигался согласно правилам", - сообщил представитель польской железной дороги Миослав Семенец.

В результате столкновения с рельсов сошли локомотив и семь из 11 вагонов пассажирского поезда.

Всего в поезде путешествовали около 200 человек. Ранения получили 28 человек, в том числе 15 детей.

Причины аварии расследует специальная комиссия.