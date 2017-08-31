Найти
АКТУАЛЬНО

В Польше 28 человек пострадали в результате столкновения поездов

Макрон о ситуации в Украине: Франция не позволит, чтобы Путину все сошло с рук

Украина требует от ЕК разъяснений из-за скандального заявления Юнкера о членстве в ЕС

Дмитрия Фирташа не экстрадируют из Австрии в Испанию

В Британии пилот отказался лететь, когда услышал плач афганца, которого должны были депортировать

В Испании серьезно пострадали два человека во время "альтернативной корриды"

На следующей неделе в ЕС обсудят продление санкций против РФ еще на полгода






В Польше 28 человек пострадали в результате столкновения поездов

Четверг, 31 августа 2017, 09:18
фото
Версия для печати Комментарии

На севере Польши на железнодорожной станции Сментово товарный поезд столкнулся с пассажирским.

Об этом сообщает RMF24.

Авария, причины которой пока не известны, произошла около 22.00 30 августа.

"Мы не знаем, по каким причинам на станции Сментово товарный поезд проигнорировал сигнал запрета выезда с бокового пути и выехал на главные пути. Это повлекло за собой столкновение с поездом "Погория" (Гдыня Главная-Бельско Бяла/Закопане, который двигался согласно правилам", - сообщил представитель польской железной дороги Миослав Семенец.

В результате столкновения с рельсов сошли локомотив и семь из 11 вагонов пассажирского поезда.

 

Всего в поезде путешествовали около 200 человек. Ранения получили 28 человек, в том числе 15 детей.

Причины аварии расследует специальная комиссия.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:18
Ирландский язык дороже всего обходится Европарламенту
09:57
Шредер подтвердил намерение работать в совете директоров "Роснефти"
09:34
ЕС должен учитывать не только стремления Украины, но и достижения на пути к членству - МИД
09:34
В Турции на пути проезда тюремного автобуса произошел взрыв, есть раненые
09:19
ЕС предупредил Румынию относительно противоречивой судебной реформы
09:18
фото
В Польше 28 человек пострадали в результате столкновения поездов
08:46
Совбез ООН должен увидеть, как РФ игнорирует решение суда в Гааге по Меджлису - МИД
08:31
Макрон рассказал о трудностях на посту: должен говорить с Эрдоганом каждые 10 дней
08:01
Макрон о ситуации в Украине: Франция не позволит, чтобы Путину все сошло с рук
07:51
В Пентагоне назвали точное количество военных США в Афганистане
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Галина Жовтко, Европейская правда

Тачки, яхты, бриллианты: как Франция преследует иностранных лидеров за незаконное обогащение

А в 2011 году парижская полиция конфисковала 11 спортивных автомобилей Обианга-младшего на сумму $5 млн. Уже через год в его особняке на престижной в Париже авеню Фош был проведен обыск и обнаружены предметы роскоши на миллионы евро...

Наталия Агаркова, Людвигсхафен–Запорожье

Химический гигант и свежий воздух: чем Людвигсхафен отличается от Запорожья

Что же происходит в мировой химической столице – Людвигсхафене, где расположено порядка 400 цехов?! Здесь яркая зелень, на газонах и просто на тротуарах улиц сидит молодежь в светлой одежде. Для эксперимента сядьте на тротуар в Запорожье...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  