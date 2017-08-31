У Єврокомісії прокоментували видворення з України журналістів з РФ та Іспанії

Четвер, 31 серпня 2017, 13:49

У Єврокомісії очікують, що Україна буде утримуватися від накладення непотрібних обмежень, а захист національної безпеки та громадян буде здійснюватися з повною повагою фундаментальних прав та свобод.

Про це заявила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич на щоденному брифінгу, відповідаючи на запитання щодо видворення російської журналістки Ганни Курбатової та двох іспанських журналістів - Антоніо Памплієгу та Мануеля Анхеля Састре.

"Ми знаємо про ці два випадки. Як ви знаєте, ми наголошуємо на важливості свободи вираження та медіа. Щодо двох іспанських журналістів, то ми знаємо, що українське Міністерство інформаційної політики зробило запит у відповідні правоохоронні органи. І ми очікуємо на результати", - сказала Косьянчич.

"А що стосується випадку з російською журналісткою, то я лише підкреслю, що захист національної безпеки та громадян бути забезпечено з повною повагою фундаментальних прав та свобод. Це включено у Європейську конвенцію з прав людини.

Будь-які такі рішення мають пильно обдумуватися з огляду на права свободи вираження, і ми очікуємо, що українська влада буде утримуватися від накладення непотрібних обмежень щодо свободи потоку інформації та медіа", - заявила речниця Єврокомісії.

Як повідомлялося, в Іспанії звинуватили Україну у цензурі через видворення журналістів Антоніо Памплієги та Мануеля Анхеля Састре.

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що іспанських журналістів Антоніо Памплієгу та Мануеля Анхеля Састре не пустили в Україну з огляду на їхню антиукраїнську діяльність.

Міністерство інформаційної політики стурбоване видворенням з країни двох іспанських журналістів і направило звернення в СБУ з проханням роз'яснити ситуацію.

Російська журналістка Ганна Курбатова була вислана з України із забороною в'їзду в країну строком на три роки. За словами речниці СБУ Олени Гітлянської, рішення було ухвалене через діяльность Курбатової, яка "шкодила національним інтересам України".