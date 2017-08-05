Прем'єр Ірландії вважає дозвіл гей-шлюбів у Північній Ірландії "питанням часу"

Субота, 05 серпня 2017, 17:00

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, який є відкритим геєм, заявив, що легалізація одностатевих шлюбів у Північній Ірландії є лише "питанням часу".

Про це він сказав у суботу під час заходу у рамках гей-прайду в Белфасті, повідомляє BBC.

Варадкар заявив, що відвідав цей захід як "жест солідарності".

"Я тут, щоб заявити про свою підтримку та підтримку мого уряду рівності перед законом і особистої свободи для всіх громадян, де б вони не були", - сказав він.

Очікується, що ввечері у белфастському прайді візьмуть участь тисячі людей.

Північна Ірландія - єдина частина Великої Британії, у якій не узаконені одностатеві шлюби. Найбільша партія Північної Ірландії "Демократична юніоністська партія" виступає проти легалізації таких шлюбів.