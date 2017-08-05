Премьер Ирландии считает разрешение гей-браков в Северной Ирландии "вопросом времени"

Суббота, 05 августа 2017, 17:00

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, который является открытым геем, заявил, что легализация однополых браков в Северной Ирландии является лишь "вопросом времени".

Об этом он сказал в субботу во время мероприятия в рамках гей-прайда в Белфасте, сообщает BBC.

Варадкар заявил, что посетил это мероприятие как "жест солидарности".

"Я здесь, чтобы заявить о своей поддержке и поддержке моего правительства равенства перед законом и личной свободы для всех граждан, где бы они ни были", - сказал он.

Ожидается, что вечером в белфастском прайде примут участие тысячи людей.

Северная Ирландия - единственная часть Великобритании, в которой не узаконены однополые браки. Крупнейшая партия Северной Ирландии "Демократическая юнионистская партия" выступает против легализации таких браков.