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На півночі Афганістану бойовики вбили півсотні цивільних

Понеділок, 07 серпня 2017, 08:36
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Ісламісти напали на одне із шиїтських сіл в провінції Сарі-Пуль на півночі Афганістану та вбили щонайменше 50 цивільних, серед яких - жінки, діти та люди похилого віку.

Про це у неділю, 6 серпня, повідомив представник адміністрації провінції Забіхуллах Амані, повідомляє Reuters.

За його словами, бойовики "Талібану" та "Ісламської держави" атакували пост сил безпеки. Одночасно вони підпалили близько 30 будинків у селищі.

За даними старійшин села, щонайменше 50 цивільних, серед яких жінки та діти, були убиті внаслідок атаки. "Вони були вбиті у жорстокий, нелюдяний спосіб", - зазначив Амані.

Крім того, були вбиті сім членів афганських сил безпеки та невідома кількість бойовиків. У "Талібані" заперечили причетність до атаки. 

За даними ООН, за перше півріччя 2017-го року в Афганістані загинули 1662 цивільні особи, ще 3581  отримали травми.

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