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200 днів у Білому домі: рейтинг Трампа встановив антирекорд

Вівторок, 08 серпня 2017, 08:27
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З моменту інавгурації у січні цього року підтримка Дональда Трампа серед американців упала до рекордного мінімуму.

Про це свідчить результат опитування, яке було проведено SSRS на замовлення CNN.

Роботу Трампа на посту президента схвалюють 38% опитаних, у той час як 58% громадян не підтримують політику глави держави.

З часу проведення опитувань CNN рейтинг схвалення перших півроку роботи президента опускався нижче 50% лише раз. У 1993 році президента Біла Клінтона підтримували 44% громадян.

Рівень довіри до Трампа знизився навіть серед його соратників республіканців – з 73% у лютому до 59% сьогодні. Абсолютне несхвалення роботою Трампа серед демократів увесь час утримується на рівні понад 80%.

Три четвертих американців заявляють, що сьогодні вони не можуть довіряти більшості офіційної інформації, яка надходить з Білого дому. 

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