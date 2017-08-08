200 дней в Белом доме: рейтинг Трампа установил антирекорд

Вторник, 08 августа 2017, 08:27

С момента инаугурации в январе этого года поддержка Дональда Трампа среди американцев упала до рекордного минимума.

Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного SSRS по заказу CNN.

Работу Трампа на посту президента одобряют 38% опрошенных, в то время как 58% граждан не поддерживают политику главы государства.

Со времени проведения опросов CNN рейтинг одобрения первых полгода работы президента опускался ниже 50% лишь раз. В 1993 году президента Билла Клинтона поддерживали 44% граждан.

Уровень доверия к Трампу снизился даже среди его соратников республиканцев - с 73% в феврале до 59% сегодня. Абсолютное неодобрение работой Трампа среди демократов все время удерживается на уровне более 80%.

Три четверти американцев заявляют, что сегодня они не могут доверять большинству официальной информации, поступающей из Белого дома.