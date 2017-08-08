Лідер українських комуністів, що агітує проти ЄС, обрав відпочинок у безвізовій Іспанії

Лідер українських комуністів Петро Симоненко, який агітує проти Європейського Союзу, був помічений аеропорту іспанської Барселони.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Марія Іонова, заступниця голови Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції.
"Ніколи не зрозумію, чому ці всі ненависники ЄС відпочивають в ЄС, а не в Криму. В аеропорту Барселони Симоненко власною персоною, ми його часто в Страсбурзі бачимо, і на російських ток-шоу, де він рве сорочку за окупацію. Іспанське вино, бо ж в РФ європейські продукти під санкціями.
Гарно мати українське громадянство і користуватись безвізом, але шкода, що цей політик, який ненавидить Україну, і досі вільно пересувається світом по ненависному йому українському паспорту. Хіба може він до Аграмунта (президента ПАРЄ - Ред.) літав?", - написала вона.
Як відомо, лідер українських комуністів Петро Симоненко займає системною позицію щодо засудження зближення України з Євросоюзом та НАТО.
|Фото з Facebook-сторінки Марії Іонової
Кореспонденти "Європейської правди" також зазначають, що Петро Симоненко регулярно відвідує країни шенгенської зони - зокрема, під час сесій ПАРЄ він їздить до Страсбурга.
Як стверджує політик, він подорожує на запрошення європейських комуністів, хоча не завжди вдається побачити його у будівлі Ради Європи.
Як відомо, після схвалення законодавства про декомунізацію активність компартії в Україні опинилася поза законом, однак юридична ліквідація партії наразі не завершилася.