Знайти
АКТУАЛЬНО

Лідер українських комуністів, що агітує проти ЄС, обрав відпочинок у безвізовій Іспанії

Главу МВС Польщі просять не зображати Львів і Вільнюс у новому паспорті

ДМС пояснила, що робити українцям, яким не видали вчасно біометричний паспорт

У Польщі хочуть створити Музей східних земель колишньої Речі Посполитої

Звіт антикорупційної організації GRECO: Україна має показати вагомі результати реформ

Кандидат в канцлери Німеччини від "лівих" виступила за зміну курсу щодо РФ

200 днів у Білому домі: рейтинг Трампа встановив антирекорд






Лідер українських комуністів, що агітує проти ЄС, обрав відпочинок у безвізовій Іспанії

Вівторок, 08 серпня 2017, 14:49
Фото
Версія для друку Коментарі

Лідер українських комуністів Петро Симоненко, який агітує проти Європейського Союзу, був помічений аеропорту іспанської Барселони.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Марія Іонова, заступниця голови Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції.

"Ніколи не зрозумію, чому ці всі ненависники ЄС відпочивають в ЄС, а не в Криму. В аеропорту Барселони Симоненко власною персоною, ми його часто в Страсбурзі бачимо, і на російських ток-шоу, де він рве сорочку за окупацію. Іспанське вино, бо ж в РФ європейські продукти під санкціями.

Гарно мати українське громадянство і користуватись безвізом, але шкода, що цей політик, який ненавидить Україну, і досі вільно пересувається світом по ненависному йому українському паспорту. Хіба може він до Аграмунта (президента ПАРЄ - Ред.) літав?", - написала вона.

Як відомо, лідер українських комуністів Петро Симоненко займає системною позицію щодо засудження зближення України з Євросоюзом та НАТО.

 Фото з Facebook-сторінки Марії Іонової

Кореспонденти "Європейської правди" також зазначають, що Петро Симоненко регулярно відвідує країни шенгенської зони - зокрема, під час сесій ПАРЄ він їздить до Страсбурга.

Як стверджує політик, він подорожує на запрошення європейських комуністів, хоча не завжди вдається побачити його у будівлі Ради Європи.

Як відомо, після схвалення законодавства про декомунізацію активність компартії в Україні опинилася поза законом, однак юридична ліквідація партії наразі не завершилася.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
15:32
У Польщі різко зменшилась кількість прохачів притулку
15:13
У Німеччині невеликий літак впав у Боденське озеро
14:59
фото
Смітники з іменами турків у Німеччині збурили турецьку громаду
14:55
Урядова криза у Словаччині: націоналісти вирішили піти з коаліції
14:49
Фото
Лідер українських комуністів, що агітує проти ЄС, обрав відпочинок у безвізовій Іспанії
14:32
фото
У Дюссельдорфі евакуювали понад дві тисячі осіб через бомбу Другої світової війни
14:16
Уряд Іспанії обіцяє не допустити референдум про незалежність Каталонії
14:03
Туреччина дозволила німецьким депутатам відвідати базу НАТО в Коньї
13:43
Главу МВС Польщі просять не зображати Львів і Вільнюс у новому паспорті
13:14
ДМС пояснила, що робити українцям, яким не видали вчасно біометричний паспорт
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Максим Андреєв, NewsMaker

Напівсепаратистський анклав: чим загрожує новий конфлікт між Молдовою та її автономією

Гагаузія – один з найбільш проросійських регіонів Молдови. Минулого року проросійський кандидат в президенти Ігор Додон отримав в автономії 99% голосів. Значна частина політичної еліти Молдови підозрює гагаузів у сепаратизмі, хоча відкрито про це мало хто говорить.

Олександр Ярощук, для Економічної правди

Ставки зроблені. Яке майбутнє чекає на "Північний потік 2" і що робити Україні

Київ та його партнери з ЄС прагнуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік 2", який збільшить частку російського газу в Європі до 80%. Чи зможуть вони переконати Німеччину та Австрію — основних лобістів проекту?


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  