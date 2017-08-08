Лідер українських комуністів, що агітує проти ЄС, обрав відпочинок у безвізовій Іспанії

Вівторок, 08 серпня 2017, 14:49

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Лідер українських комуністів Петро Симоненко, який агітує проти Європейського Союзу, був помічений аеропорту іспанської Барселони.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Марія Іонова, заступниця голови Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції.

"Ніколи не зрозумію, чому ці всі ненависники ЄС відпочивають в ЄС, а не в Криму. В аеропорту Барселони Симоненко власною персоною, ми його часто в Страсбурзі бачимо, і на російських ток-шоу, де він рве сорочку за окупацію. Іспанське вино, бо ж в РФ європейські продукти під санкціями.

Гарно мати українське громадянство і користуватись безвізом, але шкода, що цей політик, який ненавидить Україну, і досі вільно пересувається світом по ненависному йому українському паспорту. Хіба може він до Аграмунта (президента ПАРЄ - Ред.) літав?", - написала вона.

Як відомо, лідер українських комуністів Петро Симоненко займає системною позицію щодо засудження зближення України з Євросоюзом та НАТО.

Фото з Facebook-сторінки Марії Іонової

Кореспонденти "Європейської правди" також зазначають, що Петро Симоненко регулярно відвідує країни шенгенської зони - зокрема, під час сесій ПАРЄ він їздить до Страсбурга.

Як стверджує політик, він подорожує на запрошення європейських комуністів, хоча не завжди вдається побачити його у будівлі Ради Європи.

Як відомо, після схвалення законодавства про декомунізацію активність компартії в Україні опинилася поза законом, однак юридична ліквідація партії наразі не завершилася.