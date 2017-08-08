Лидер украинских коммунистов, который агитирует против ЕС, отдыхает в безвизовой Испании

Вторник, 08 августа 2017, 14:49

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Лидер украинских коммунистов Петр Симоненко, который агитирует против Европейского Союза, был замечен аэропорту испанской Барселоны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Мария Ионова, заместительница председателя Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции.

"Никогда не пойму, почему эти ненавидящие ЕС отдыхают в ЕС, а не в Крыму. В аэропорту Барселоны Симоненко собственной персоной, мы его часто в Страсбурге видим, и на российских ток-шоу, где он рвет рубашку за оккупацию. Испанское вино, так как в РФ европейские продукты под санкциями.

Хорошо иметь украинское гражданство и пользоваться безвизом, но жаль, что этот политик, который ненавидит Украину, до сих пор свободно передвигается миром по ненавистном ему украинском паспорте. Но может он к Аграмунту (президенту ПАСЕ - Ред.) летал? ", - написала она.

Как известно, лидер украинских коммунистов Петр Симоненко занимает системной позицию относительно осуждения сближения Украины с Евросоюзом и НАТО.

Фото с Facebook-страницы Марии Ионовой

Корреспонденты "Европейской правды" также отмечают, что Петр Симоненко регулярно посещает страны шенгенской зоны - в частности, во время сессий ПАСЕ он ездит в Страсбург.

Как утверждает политик, он путешествует по приглашению европейских коммунистов, хотя не всегда удается увидеть его в здании Совета Европы.

Как известно, после одобрения законодательства о декоммунизации активность компартии в Украине оказалась вне закона, однако юридическая ликвидация партии пока не завершилась.