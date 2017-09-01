Генконсульство РФ в Сан-Франциско оголосило про закриття з 1 вересня

П'ятниця, 01 вересня 2017, 08:21

Генконсульство Росії в Сан-Франциско оголосило про припинення прийому відвідувачів з 1 вересня.

Про це йдеться в заяві на сайті відомства.

"У зв'язку з рішенням влади США закрити Генеральне консульство Росії в Сан-Франциско прийом відвідувачів з 1-го вересня ц.р. припиняється. Видача готових паспортів буде здійснюватися до 13 годин 1-го вересня", - йдеться в повідомленні.

"Вважаємо, що рішення про закриття Генерального консульства Росії в Сан-Франциско є черговим недружнім кроком з боку американської влади, який, перш за все, боляче вдарить по російським громадянам, які проживають в консульському окрузі, а також по американським громадянам, тому що значна частина росіян має і американське громадянство", - заявили в генконсульстві РФ.

У російському генконсульстві також відзначили, що терміни, які США дали для закриття, "викликають подив".

Нагадаємо, у Держдепартаменті США заявили про закриття генконсульства Росії в Сан-Франциско, а також двох дипломатичних об'єктів у Вашингтоні та Нью-Йорку.

У Державному департаменті США пояснили, цей крок зроблено у відповідь на вимогу Кремля скоротити американський дипломатичний персонал у Росії.

Українська Правда