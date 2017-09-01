У Німеччині збудували найвищий у світі замок з піску

П'ятниця, 01 вересня 2017, 20:41

фото

Найвищий у світі піщаний замок висотою 16,68 метри звели у німецькому місті Дуйсбург.

Про це повідомляє The Associated Press.

Німецький туроператор організував будівництво велетенського замку з піску, привізши 3500 тонн на майданчик колишнього металургійного комбінату.

Представник World Records Guinness підтвердив рекорд у п'ятницю. Він обійшов попереднього рекордсмена заввишки14,84 метрів, побудованого на початку цього року в Індії.

Новий піщаний замок прикрашений відомими туристичними об'єктами, такими як афінський Акрополь, Собор Святого сімейства у Барселоні і Пізанська вежа.

Передбачається, що замок буде стояти принаймні до 24 вересня.