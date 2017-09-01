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В Германии построили самый высокий в мире замок из песка

Пятница, 01 сентября 2017, 20:41
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Самый высокий в мире песчаный замок высотой 16,68 метра возвели в немецком городе Дуйсбург.

Об этом сообщает The Associated Press.

Немецкий туроператор организовал строительство огромного замка из песка, привезя 3500 тонн на площадку бывшего металлургического комбината.

Представитель World Records Guinness подтвердил рекорд в пятницу. Он обошел предыдущего рекордсмена высотой 14,84 метров, построенного в начале этого года в Индии.

 

Новый песчаный замок украшен известными туристическими объектами, такими как афинский Акрополь, Собор Святого семейства в Барселоне и Пизанская башня.

Предполагается, что замок будет стоять по крайней мере до 24 сентября.

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