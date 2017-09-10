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У Латвії стартують навчання генералів НАТО

Неділя, 10 вересня 2017, 10:04
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В Латвійській національній академії оборони у неділю починаються навчання НАТО "Steadfast Pyramid 2017" і "Steadfast Pinnacle 2017", в яких планують взяти участь більше 40 старших і вищих офіцерів з країн-членів НАТО та країн-партнерів НАТО - Фінляндії та Швеції.

Про це повідомляє портал TV Net.lv.

Мета навчань - вдосконалення здібностей офіцерів вищого рівня і командирів планувати об'єднані операції і керувати ними. В якості підстави для навчань буде використовуватися директива планування комплексних операцій - один із головних документів планування спільних операцій НАТО.

"Steadfast Pyramid 2017" - перша частина навчань, проведених Верховним головнокомандуванням сил союзників у Європі і Вищим головнокомандуванням сил союзників з питань трансформації НАТО, вона триватиме до 15 вересня, а друга частина - "Steadfast Pinnacle 2017", присвячена в основному ролі командирів на операційному рівні, буде проводитися 17-22 вересня.

Навчання "Steadfast Pyramid" і "Steadfast Pinnacle" в Латвії проводяться з 2011 року. За угодою з Вищим головнокомандуванням з питань трансформації НАТО ці навчання проводитимуться в Латвії до 2018 року.

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