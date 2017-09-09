РФ розкритикувала міністра оборони ФРН за її заяву про навчання "Запад-2017"

Субота, 09 вересня 2017, 17:49

Міністерство оборони Росії розкритикувало міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляєн, яка заявила, що Москва планує відправити більше 100 000 військовослужбовців на навчання до Білорусі.

Про це повідомляє ТАСС.

Міністр зауважила, що військові ігри під назвою "Запад-2017" будуть явною "демонстрацією військових можливостей росіян".

Росія у відповідь заявила, що її спільні навчання з Білоруссю будуть суто і відкинула припущення, що вона може використати їх для підготовки вторгнень до Польщі, Литви та України.

"Ми здивовані заявами глави військового відомства ФРН, яка публічно оперує взятими зі стелі цифрами про нібито 100 тисяч російських військовослужбовців, які залучаються на навчання "Захід-2017" і прихованих у зв'язку з цим загроз Європі", - сказав представник Міноборони РФ генерал Ігор Конашенков.

Він додав, що німецька сторона отримала всю вичерпну інформацію про задум, оборонний характер і реальну чисельність залучених до навчання російських військ.

Росія заявила, що близько 13 тисяч військовослужбовців з Росії та Білорусі та майже 700 одиниць військової техніки будуть використані в учбових навчаннях, які відбудуться 14-20 вересня в Білорусі, Балтійському морі, західній Росії та Калінінграді.