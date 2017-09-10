Меркель звинуватили у зловживанні службовим становищем – ЗМІ

Неділя, 10 вересня 2017, 13:45

Канцлерку Німеччини Ангелу Меркель звинуватили у зловживанні службовим становищем під час використання літаків бундесверу і поліції в ході виборчої кампанії.

Відповідну скаргу до прокуратури подав юрист з Берліна, ім'я якого не називається, повідомляє Spiegel.

Він звинувачує лідерку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у тому, що її партія відшкодовувала лише частину коштів з перельоти на літаках Бундесверу і поліції, які використовуються під час виборчої кампанії.

Видання стверджує, що Меркель оплачує польоти за розцінками бізнес-класу компанії Lufthansa, виходить близько 500 євро з особи за один рейс. Однак фактична вартість години польоту на вертольоті "Cougar" складає 18 тис. євро і більше 30 тис. євро літаком Bombardier Global 5000.

У ХДС відмовилися надати інформацію про перельоти Меркель, Бундесвер же у відповідь на запит партії "зелених" повідомив про те, що партія канцлерки 50 раз скористалася військовими повітряними суднами для перельотів в ході виборчої кампанії. ХДС сплатила за 14 рейсів. В середньому за кожен переліт канцлерки та супроводжуючих її осіб (не рахуючи агентів безпеки, які літають безкоштовно) ХДС заплатила 1500 євро.

Сама канцлерка запевняє, що під час використання службового транспорту керується тими ж правилами, що і її попередники, зазначаючи, що вона завжди "при виконанні службових обов’язків" і повинна мати змогу повернутися до Берліна у будь-який момент.

Після отримання скарги, прокуратура Берліна має оцінити, чи відкривати справу.