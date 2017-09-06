У Меркель жбурнули помідори на передвиборчому виступі у Гайдельбергу

Середа, 06 вересня 2017, 09:45

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У канцлерку Німеччини Ангелу Меркель невідомі жбурнули помідори під час її передвиборчого виступу у Гайдельбергу.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Відзначається, що невідомі кинули два помідори в напрямку сцени, де стояла Меркель.

Інцидент стався вже наприкінці заходу в університетському кампусі, коли канцлерка закінчила свою промову.

Фото із сайту heidelberg24.de

Фото із сайту heidelberg24.de

На фото протести у Гайдельбергу (фото - heidelberg24.de)

Повідомляється, що Меркель спокійно відреагувала на інцидент, внаслідок якого її піджак замастився соком від помідорів.

Вона протягнула хустинку ведучій, на яку також потрапив сік.

Нагадаємо, вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 24 вересня.

Нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Меркель здобула переконливу перемогу у теледебатах над своїм головним опонентом соціал-демократом Мартіном Шульцом.