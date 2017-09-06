У Меркель жбурнули помідори на передвиборчому виступі у Гайдельбергу

У канцлерку Німеччини Ангелу Меркель невідомі жбурнули помідори під час її передвиборчого виступу у Гайдельбергу.
Про це повідомляє Der Spiegel.
Відзначається, що невідомі кинули два помідори в напрямку сцени, де стояла Меркель.
Інцидент стався вже наприкінці заходу в університетському кампусі, коли канцлерка закінчила свою промову.
|Фото із сайту heidelberg24.de
|Фото із сайту heidelberg24.de
|На фото протести у Гайдельбергу (фото - heidelberg24.de)
Повідомляється, що Меркель спокійно відреагувала на інцидент, внаслідок якого її піджак замастився соком від помідорів.
Вона протягнула хустинку ведучій, на яку також потрапив сік.
Нагадаємо, вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 24 вересня.
Нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Меркель здобула переконливу перемогу у теледебатах над своїм головним опонентом соціал-демократом Мартіном Шульцом.