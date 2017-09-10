Через негоду в Італії загинули щонайменше сім людей

Неділя, 10 вересня 2017, 17:59

фото

Сильні зливи в італійській області Ліворно спричинили загибель щонайменше семи людей.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Повідомляється, що протягом двох годин у Ліворно випало 260 міліметрів опадів, що дорівнює двом місячним нормам. Внаслідок негоди були затоплені десятки будинків.

Тіла чотирьох людей були знайдені в затопленому будинку в місті Ліворно. Всі вони були членами однієї родини – батько, мати, дворічна дівчинка і дідусь. Рятувальникам вдалося врятувати лише чотирирічну дівчинку.

Тіло п’ятої жертви негоди було знайдене в районі зсуву грунтів, спричиненого негодою, ще одну загиблу людину знайшли поблизу її будинку. Сьома людина загинула під час дорожнього інциденту, який, можливо, був спричинений зливами.

Зазначається, що кількість жертв у найближчі години може зрости. Вже зараз рятувальники говорять про щонайменше трьох зниклих безвісти.