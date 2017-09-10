Из-за непогоды в Италии погибли по меньшей мере семь человек

Воскресенье, 10 сентября 2017, 17:59

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Сильные ливни в итальянской области Ливорно привели к гибели по меньшей мере семи человек.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Сообщается, что в течение двух часов в Ливорно выпало 260 миллиметров осадков, что равняется двум месячным нормам. В результате непогоды были затоплены десятки домов.

Тела четырех человек были найдены в затопленном доме в городе Ливорно. Все они были членами одной семьи – отец, мать, двухлетняя девочка и дедушка. Спасателям удалось спасти лишь четырехлетнюю девочку.

Тело пятой жертвы непогоды было найдено в районе смещения грунтов, вызванного непогодой, еще одну погибшую человека нашли возле ее дома. Седьмая человек погиб во время дорожного инцидента, который, возможно, был вызван ливнями.

Отмечается, что число жертв в ближайшие часы может вырасти. Уже сейчас спасатели говорят о минимум трех пропавших без вести.