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Siemens відмовився постачати обладнання в Україну, щоб не втратити замовлення в РФ – Коболєв

П'ятниця, 15 вересня 2017, 18:29
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Німецька компанія Siemens відмовилася від постачань обладнання для модернізації газотранспортної системи України, побоюючись втратити замовлення у Росії.

Про це глава правління НАК "Нафтогаз України" заявив у виступі під час щорічної зустрічі Yalta European Strategy, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Коли ми почали роботу над модернізацією газотранспортної системи, ми мали угоди про постачання компресорних систем виробництва Siemens. Однак згодом вони відмовились від такої співпраці, оскільки це загрожувало їх контрактам у РФ", - розповів Коболєв.

Глава правління НАК "Нафтогаз України"  додає, що модернізація газотранспортної системи потребує гарантій транзиту газу після 2019 року, коли завершується термін контракту з РФ.

"Для того, щоб вкладати гроші у модернізацію, ми маємо знати перспективи роботи газотранспортної системи після 2019 року. Зрозуміло, що ми втрачаємо південний напрям транзиту (у зв’язку із будівництвом "Турецького потоку"- Ред.). Тому нам потрібна ясність із Північним потоком-2", - резюмує він.

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