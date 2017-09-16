Курт Волкер: Росія почала розуміти, що не досягає мети в Україні

Субота, 16 вересня 2017, 17:07

Розвиток подій, пов’язаних з агресією Росії проти України, наразі грає проти інтересів РФ.

Із таким запевненням виступив спецпредставник США з питання українсько-російського конфлікту Курт Волкер на конференції Yalta European Strategy, повідомляє корреспондент "Європейської правди".

"Росія опинилася в ситуації, коли вона розуміє, що не досягає своєї мети.

Вона хотіла отримати розділену та проросійську Україну, а отримала – більш єдину та орієнтовану на Захід – тобто протилежне тому, на що розраховувала", - заявив Волкер.

"Час грає не на руку Росії", - наголосив він.

Курс Волкер додав, що вважає війною події, які відбуваються на Донбасі. "Це не заморожений конфлікт, а гаряча війна, і ситуація не планує покращуватися", - заявив дипломат.

Спецпредставник США додав, що розвиток події на Донбасі відбувається "не на користь Росії, не на користь України і не на користь мешканців Донбасу".