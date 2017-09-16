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Курт Волкер: Россия начала понимать, что не достигает цели в Украине

Суббота, 16 сентября 2017, 17:07
Версия для печати Комментарии

Развитие событий, связанных с агрессией России против Украины, пока играет против интересов РФ.

С таким заверением выступил спецпредставитель США по вопросу российско-украинского конфликта Курт Волкер на конференции Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Россия оказалась в ситуации, когда она понимает, что не достигает своей цели.

Она хотела получить разделенную и пророссийскую Украину, а получила - более единую и ориентированную на Запад - то есть противоположное тому, на что рассчитывала", - заявил Волкер.

"Время играет не на руку России", - подчеркнул он.

Курс Волкер добавил, что считает войной события, которые происходят на Донбассе. "Это не замороженный конфликт, а горячая война, и ситуация не планирует улучшаться", - заявил дипломат.

Спецпредставитель США добавил, что развитие события на Донбассе происходит "не в интересах России, не в пользу Украины и не в пользу жителей Донбасса".

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