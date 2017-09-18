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Буревії в Румунії забрали життя 8 осіб, десятки поранених

Понеділок, 18 вересня 2017, 09:45
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Через буревії на заході Румунії загинули 8 людей, а майже 70 отримали поранення.

Про це повідомляє Romania TV.

Буревії накрили захід Румунії у другій половині дня у неділю. Швидкість вітру сягала 100 кілометрів за годину. Через негоду були зламані тисячі дерев, повалені стовпи електромереж, знесені дахи безлічі будинків.

 

Найбільш постраждали від негоди райони Тіміш і Арад.

"На даний час маємо 8 загиблих (п’ять в області Тіміш: четверо в місті Тімішоара і один у Бузіасі; одна людина загинула в області Арад; двоє в – Бістріта-Насад" - повідомили в службі надзвичайних ситуацій Румунії.

Крім того, поранення отримали 67 людей.

Зазначається, що вітер у Тімішоарі досягав такої сили, що навіть перекидав вантажівки на дорогах.

Внаслідок негоди, знеструмленими лишаються десятки тисяч домогосподарств.

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