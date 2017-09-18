Буревії в Румунії забрали життя 8 осіб, десятки поранених

Через буревії на заході Румунії загинули 8 людей, а майже 70 отримали поранення.
Про це повідомляє Romania TV.
Буревії накрили захід Румунії у другій половині дня у неділю. Швидкість вітру сягала 100 кілометрів за годину. Через негоду були зламані тисячі дерев, повалені стовпи електромереж, знесені дахи безлічі будинків.
Найбільш постраждали від негоди райони Тіміш і Арад.
"На даний час маємо 8 загиблих (п’ять в області Тіміш: четверо в місті Тімішоара і один у Бузіасі; одна людина загинула в області Арад; двоє в – Бістріта-Насад" - повідомили в службі надзвичайних ситуацій Румунії.
Крім того, поранення отримали 67 людей.
Зазначається, що вітер у Тімішоарі досягав такої сили, що навіть перекидав вантажівки на дорогах.
Внаслідок негоди, знеструмленими лишаються десятки тисяч домогосподарств.