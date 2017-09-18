Ураганы в Румынии унесли жизни 8 человек, десятки раненых

Из-за ураганов на западе Румынии погибли 8 человек, а почти 70 получили ранения.
Об этом сообщает Romania TV.
Ураганы накрыли запад Румынии во второй половине дня в воскресенье. Скорость ветра достигала 100 километров в час. Из-за непогоды были сломаны тысячи деревьев, повалены столбы электропередач, снесены крыши множества домов.
Наиболее пострадали от непогоды районы Тимиш и Арад.
"В настоящее время имеем 8 погибших (пять в области Тимиш: четверо в городе Тимишоара и один в Бузиасе; один человек погиб в области Арад; двое в – Бистрита-Насад" - сообщили в службе чрезвычайных ситуаций Румынии.
Кроме того, ранения получили 67 человек.
Отмечается, что ветер в Тимишоаре достигал такой силы, что даже переворачивал грузовики на дорогах.
Вследствие непогоды, обесточенными остаются десятки тысяч домохозяйств.