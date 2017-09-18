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Ураганы в Румынии унесли жизни 8 человек, десятки раненых

Понедельник, 18 сентября 2017, 09:45
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Из-за ураганов на западе Румынии погибли 8 человек, а почти 70 получили ранения.

Об этом сообщает Romania TV.

Ураганы накрыли запад Румынии во второй половине дня в воскресенье. Скорость ветра достигала 100 километров в час. Из-за непогоды были сломаны тысячи деревьев, повалены столбы электропередач, снесены крыши множества домов.

Наиболее пострадали от непогоды районы Тимиш и Арад.

 

"В настоящее время имеем 8 погибших (пять в области Тимиш: четверо в городе Тимишоара и один в Бузиасе; один человек погиб в области Арад; двое в – Бистрита-Насад" - сообщили в службе чрезвычайных ситуаций Румынии.

Кроме того, ранения получили 67 человек.

Отмечается, что ветер в Тимишоаре достигал такой силы, что даже переворачивал грузовики на дорогах.

Вследствие непогоды, обесточенными остаются десятки тысяч домохозяйств.

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