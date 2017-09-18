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Довкола Ейфелевої вежі зведуть куленепробивні стіни для захисту від атак

Понеділок, 18 вересня 2017, 15:58
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У понеділок у Парижі розпочалися підготовчі роботи зі спорудження захисного комплексу довкола Ейфелевої вежі для захисту туристів від можливих атак.

Про це повідомляє Le Figaro.

Довкола найвідомішої у світі визначної пам’ятки зведуть дві триметрові куленепробивні стіни. Стіни будуть споруджені у передній та задній частині вежі, так щоб захистити її з боків від дороги. Товщина броньованого скла складе 5 сантиметрів.

 

Крім того, у місцях біля паркових садів біля вежі будуть встановлені додаткові захисні паркани висотою 3,24 метра з натяком на висоту Ейфелевої вежі – 324 метри.

Інсталяція захисних стін розпочнеться 5 жовтня. Вартість робіт – 20 мільйонів євро. 

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