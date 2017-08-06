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Затриманий біля Ейфелевої вежі чоловік признався у намірі здійснити теракт

Неділя, 06 серпня 2017, 17:15
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Затриманий з ножем біля Ейфелевої вежі чоловік признався у намірі здійснити напад на солдата.

Про це повідомляє видання Le Soir з посиланням на джерело, знайоме із ходом слідства.

За даними джерела, чоловік, який наразі перебуває під вартою, заявив, що "хотів здійснити напад на солдата" і що він "пов'язаний із членом джихадистського угруповання Ісламська держава".

Підозрюваний був затриманий після того, як близько до опівночі намагався прорватися через поліцейський контроль біля підніжжя вежі та кричав "Аллах Акбар". В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Повідомляється, що антитерористичний відділ прокуратури Парижа відкрив справу.

За інформацією джерела, підозрюваний перебував у психіатричній лікарні протягом декількох місяців. З 27 липня його госпіталізація була поновлена ще на шість місяців, проте у період з 4 по 6 серпня чоловік перебував тимчасово на волі.

Нагадаємо, надзвичайний стан у Франції продовжено вшосте після листопадових терактів у 2015 році.

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