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Держдеп США анонсував ще одну зустріч Лаврова і Тіллерсона

Вівторок, 19 вересня 2017, 08:02
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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Рекс Тіллерсон у вівторок, 19 вересня, проведуть ще одну зустріч у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

Згідно з повідомленням, зустріч запланована в 17.00 за місцевим часом. Вона відбудеться в нью-йоркському готелі Palace.

18 вересня повідомлялося, що Лавров і Тіллерсон провели зустріч у постійному представництві РФ в Нью-Йорку.

Вони обговорили взаємодію в Сирії та хід реалізації Мінських угод.

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