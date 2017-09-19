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Госдеп США анонсировал еще одну встречу Лаврова и Тиллерсона

Вторник, 19 сентября 2017, 08:02
Версия для печати Комментарии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник, 19 сентября, проведут еще одну встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Согласно сообщению, встреча запланирована в 17.00 по местному времени. Она состоится в нью-йоркском отеле Palace.

18 сентября сообщалось, что Лавров и Тиллерсон провели встречу в постоянном представительстве РФ в Нью-Йорке.

Они обсудили взаимодействие в Сирии и ход реализации Минских соглашений.

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