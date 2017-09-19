Госдеп США анонсировал еще одну встречу Лаврова и Тиллерсона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник, 19 сентября, проведут еще одну встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.
Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.
Согласно сообщению, встреча запланирована в 17.00 по местному времени. Она состоится в нью-йоркском отеле Palace.
18 сентября сообщалось, что Лавров и Тиллерсон провели встречу в постоянном представительстве РФ в Нью-Йорке.
Они обсудили взаимодействие в Сирии и ход реализации Минских соглашений.