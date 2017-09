Іспанія оголосила посла КНДР персоною нон грата

МЗС Іспанії оголосило посла Північної Кореї Кіма Хьок Чоля персоною нон грата.

Про це йдеться у повідомленні відомства у Твіттері.

"Сьогодні посол КНДР в Іспанії був оголошений персоною нон грата" - йдеться у повідомленні.

Today the Ambassador of #NorthKorea #DPRK in Spain has been declared persona non grata.