Іспанія оголосила посла КНДР персоною нон грата

Вівторок, 19 вересня 2017, 08:45

МЗС Іспанії оголосило посла Північної Кореї Кіма Хьок Чоля персоною нон грата.

Про це йдеться у повідомленні відомства у Твіттері.

"Сьогодні посол КНДР в Іспанії був оголошений персоною нон грата" - йдеться у повідомленні.

Today the Ambassador of #NorthKorea #DPRK in Spain has been declared persona non grata. — SpainMFA 🇪🇸 (@SpainMFA) 18 вересня 2017 р.

В МЗС Іспанії заявили, що посол повинен припинити свої повноваження і залишити країну до 30 вересня.

Уряд Іспанії наказав посольству КНДР скоротити персонал ще 1 вересня, однак тоді не йшлося про видворення посла. З початку вересня Північна Корея провела ще кілька ракетних випробувань.

Таким чином Іспанія стала четвертою країною, що вдалася до видворення посла КНДР у зв’язку з ядерною і ракетною програмами. Раніше аналогічний крок зробили Перу, Мексика і Кувейт.