Испания объявила посла КНДР персоной нон грата

МИД Испании объявило посла Северной Кореи Ким Хек Чоля персоной нон грата.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Твиттере.

"Сегодня посол КНДР в Испании был объявлен персоной нон грата", - говорится в сообщении.

Today the Ambassador of #NorthKorea #DPRK in Spain has been declared persona non grata.