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Испания объявила посла КНДР персоной нон грата

Вторник, 19 сентября 2017, 08:45
Версия для печати Комментарии

МИД Испании объявило посла Северной Кореи Ким Хек Чоля персоной нон грата.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Твиттере.

"Сегодня посол КНДР в Испании был объявлен персоной нон грата", - говорится в сообщении.

В МИД Испании заявили, что посол должен прекратить свои полномочия и покинуть страну до 30 сентября.

Правительство Испании приказало посольству КНДР сократить персонал еще 1 сентября, однако тогда речь не шла о выдворении посла. С начала сентября Северная Корея провела еще несколько ракетных испытаний.

Таким образом Испания стала четвертой страной, которая прибегла к выдворению посла КНДР в связи с ядерной и ракетной программами. Ранее аналогичный шаг сделали Перу, Мексика и Кувейт.

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