Знайти
АКТУАЛЬНО

У Норвегії екс-поліцейський отримав 21 рік тюрми за хабарі і контрабанду гашишу

Сенат США схвалив виділення $500 млн військової допомоги Україні

На початку 2018 року Україна офіційно долучається до ініціативи Пан-Євро-Мед

Заступнику Аксьонова із санкційного списку ЄС не дали виступити на нараді ОБСЄ у Варшаві

Міграційний потік до Іспанії та Італії зростає - Frontex

ЗМІ оприлюднили фото та ім’я другого підозрюваного у теракті в Лондоні – біженця з Сирії

Джонсон виступив за "жорсткий" Brexit за кілька днів до важливої заяви Мей






Сенат США заборонив держустановам використовувати продукцію "Касперського"

Вівторок, 19 вересня 2017, 12:18
Версія для друку Коментарі

Сенат США у понеділок, 18 вересня, проголосував за заборону федеральним установам використовувати продукцію "Лабораторії Касперського".

Американські законодавці побоюються, що компанія може бути інструментом Кремля та становити загрозу для національної  безпеки, повідомляє Reuters.

Відповідна поправка була внесена до оборонного бюджету США на 2018 рік, який верхня палата Конгресу схвалила 18 вересня.

Документ закріплює та розширює рішення адміністрації Дональда Трампа, яка минулого тижня наказала усім цивільним держустановам протягом трьох місяців видалити софт "Касперського" зі своїх інформаційних мереж.

За поправку ще має проголосувати Палата представників США. У Сенаті вважають, що вона отримає там підтримку.

Як відзначає Reuters, це чергова поразка для російської компанії, яка має близько 40 мільйонів клієнтів у всьому світі. "Лабораторія Касперського" заперечує звинувачення у шпигуванні на користь Кремля.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
12:41
В Міноборони РФ пояснили, чому російські літаки порушили повітряний простір Литви
12:37
Комісія РЄ: конфлікт на Донбасі та анексія Криму призвели до зростання ненависті у суспільстві
12:18
Сенат США заборонив держустановам використовувати продукцію "Касперського"
12:05
відео
На навчаннях "Запад-2017" вертоліт влучив ракетами по цивільних
11:49
У Женеві хтось змив в туалет десятки тисяч євро, прокуратура відкрила справу
11:32
США відкрили свою першу військову базу в Ізраїлі
10:54
фото
У Норвегії екс-поліцейський отримав 21 рік тюрми за хабарі і контрабанду гашишу
10:26
Єврокомісія перевірить порушення прав пасажирів Ryanair
10:14
Німеччина надала притулок 196 громадянам Туреччини з диппаспортами
10:04
Угорщина закликає поважати рішення каталонців провести референдум
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Засіб проти пропаганди: як Євросоюз підтримує ЗМІ в країнах Східного партнерства

"Три факти, які ви повинні знати про Russia Today і Sputnik" – так починається відео, опубліковане представництвом Євросоюзу. Ролик пояснює, що російські ЗМІ "створюють фейкові новини". Ще пару років тому таку публікацію неможливо було уявити. Але часи змінюються...

Дмитро Тужанський, для Європейської правди

Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону

Шквал обурення не стихає й досі, і навряд чи стихне найближчим часом. Ми не дарма робимо наголос саме на Угорщині. Її тиск – найгостріший та найсистемніший порівняно з будь-якою іншою країною. Навіть з Росією. І це вже далеко не тільки через "сьому статтю"...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  