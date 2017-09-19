Сенат США заборонив держустановам використовувати продукцію "Касперського"

Вівторок, 19 вересня 2017, 12:18

Сенат США у понеділок, 18 вересня, проголосував за заборону федеральним установам використовувати продукцію "Лабораторії Касперського".

Американські законодавці побоюються, що компанія може бути інструментом Кремля та становити загрозу для національної безпеки, повідомляє Reuters.

Відповідна поправка була внесена до оборонного бюджету США на 2018 рік, який верхня палата Конгресу схвалила 18 вересня.

Документ закріплює та розширює рішення адміністрації Дональда Трампа, яка минулого тижня наказала усім цивільним держустановам протягом трьох місяців видалити софт "Касперського" зі своїх інформаційних мереж.

За поправку ще має проголосувати Палата представників США. У Сенаті вважають, що вона отримає там підтримку.

Як відзначає Reuters, це чергова поразка для російської компанії, яка має близько 40 мільйонів клієнтів у всьому світі. "Лабораторія Касперського" заперечує звинувачення у шпигуванні на користь Кремля.