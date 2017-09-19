Порошенко виступить на саміті Радбезу ООН з питань миротворчості 20 вересня

Вівторок, 19 вересня 2017, 15:32

Президент України Петро Порошенко 20 вересня виступить на саміті Ради Безпеки ООН з питань миротворчості.

Про це повідомив у Facebook прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

"У середу 20 вересня президент виступить на саміті Ради Безпеки ООН з питань миротворчості. Саміт триватиме з 10.00 до 11.30 (за місцевим часом)", - написав він.

Також повідомляється, що виступ Порошенка на Генасамблеї ООН запланований цього дня приблизно об 11.45 за місцевим часом (приблизно в 18.00-19.00 за київським часом).

Президент України виступатиме дев'ятим.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Петром Порошенком у Нью-Йорку 21 вересня.