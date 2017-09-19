Знайти
АКТУАЛЬНО

Україна розпочинає суперечку у СОТ із Казахстаном

Парламент Угорщини одноголосно засудив український закон про освіту

Єврокомісія оголосила про створення Агентства ЄС з кібербезпеки

Глава МЗС Німеччини за послаблення санкцій проти РФ у разі успіху місії ООН

Нафтовий фонд Норвегії вперше досяг позначки в $1 трлн

У Норвегії екс-поліцейський отримав 21 рік тюрми за хабарі і контрабанду гашишу

Сенат США схвалив виділення $500 млн військової допомоги Україні






Порошенко виступить на саміті Радбезу ООН з питань миротворчості 20 вересня

Вівторок, 19 вересня 2017, 15:32
Версія для друку Коментарі

Президент України Петро Порошенко 20 вересня виступить на саміті Ради Безпеки ООН з питань миротворчості.

Про це повідомив у Facebook прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

"У середу 20 вересня президент виступить на саміті Ради Безпеки ООН з питань миротворчості. Саміт триватиме з 10.00 до 11.30 (за місцевим часом)", - написав він.

Також повідомляється, що виступ Порошенка на Генасамблеї ООН запланований цього дня приблизно об 11.45 за місцевим часом (приблизно в 18.00-19.00 за київським часом).

Президент України виступатиме дев'ятим.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Петром Порошенком у Нью-Йорку 21 вересня.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
16:48
Генсек ООН: рівень ядерної загрози найвищий з часів "холодної війни"
16:44
Україна розпочинає суперечку у СОТ із Казахстаном
16:44
У Польщі вандали осквернили кладовище радянських солдатів, Росія обурилась
16:40
Бельгія знайшла німецьку субмарину часів Першої світової з останками 23 людей
16:16
У Литві заперечують, що дозволяли літакам РФ зайти у свій повітряний простір
16:07
В Іраку смертник напав на відвідувачів ресторану, троє загиблих
15:55
Парламент Угорщини одноголосно засудив український закон про освіту
15:48
Єврокомісія оголосила про створення Агентства ЄС з кібербезпеки
15:32
Порошенко виступить на саміті Радбезу ООН з питань миротворчості 20 вересня
15:18
РФ хоче екстрадиції з Греції росіянина, звинуваченого у відмиванні $4 млрд
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Оксана Бедратенко, Українська служба "Голосу Америки"

Таємний лобізм: як США борються з російською пропагандою

Пропагандистська діяльність російських ЗМІ Sputnik та RT нещодавно привернула увагу ФБР, яке почало розслідування, щоб з’ясувати факт порушення Закону про реєстрацію лобістів, і чи є вони справжньою пресою, або інструментом пропаганди Кремля.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Засіб проти пропаганди: як Євросоюз підтримує ЗМІ в країнах Східного партнерства

"Три факти, які ви повинні знати про Russia Today і Sputnik" – так починається відео, опубліковане представництвом Євросоюзу. Ролик пояснює, що російські ЗМІ "створюють фейкові новини". Ще пару років тому таку публікацію неможливо було уявити. Але часи змінюються...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  