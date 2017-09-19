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Порошенко выступит на саммите Совбеза ООН по вопросам миротворчества 20 сентября

Вторник, 19 сентября 2017, 15:32
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Президент Украины Петр Порошенко 20 сентября выступит на саммите Совета Безопасности ООН по вопросам миротворчества.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"В среду 20 сентября президент выступит на саммите Совета Безопасности ООН по вопросам миротворчества. Саммит будет проходить с 10.00 до 11.30 (по местному времени)", - написал он.

Также сообщается, что выступление Порошенко на Генассамблее ООН запланировано этого дня примерно в 11.45 по местному времени (примерно в 18.00-19.00 по киевскому времени).

Президент Украины будет выступать девятым.

Напомним, президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Петром Порошенко в Нью-Йорке 21 сентября.

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