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Порошенко продемонстрував у Радбезі ООН російські військові квитки

Середа, 20 вересня 2017, 18:32
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Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради безпеки ООН продемонстрував російські військові квитки - факт того, що Росія керує терористичною діяльністю на Донбасі.

Про це Порошенко заявив на засіданні Ради безпеки ООН в середу в Нью-Йорку.

"Російський лейтмотив про те, що "нас там немає", не витримує ніякої критики. Є факти того, що Росія створює, керує, контролює та фінансує терористичну діяльність на Донбасі. Ця трирічна агресія Росії привела до того, що деякі військовослужбовці РФ опинилися навіть у наших тюрмах", - заявив Порошенко, демонструючи російські військові квитки.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна потребує допомоги миротворців ООН через збройну агресію РФ проти України.

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