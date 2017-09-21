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МЗС РФ: Немає сенсу в місії ООН на кордоні, бо Росія – не сторона конфлікту

Четвер, 21 вересня 2017, 12:44
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В МЗС РФ заявили, що не бачать ніякого сенсу в розгортанні місії ООН на російсько-українському кордоні, оскільки "Росія не є стороною в цьому конфлікт".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Геннадій Гатілов, повідомляє ТАСС.

"Вони (представники України - Ред.) хочуть розгортання оонівців по всій території України, включаючи російсько-український кордон. Росія не є стороною в цьому конфлікті, тому немає ніякого сенсу в розгортанні миротворців на кордоні", - сказав він.

"Українці все перевертають з ніг на голову - насамперед вони хочуть перекрити кордон Росії з Україною, а потім вже вирішувати чи не вирішувати питання, пов'язані з іншими аспектами врегулювання", - зазначив він.

"Такий підхід ми не розділяємо, оскільки він суперечить мінським домовленостям", - сказав Гатілов.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко під час свого виступу на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку заявив, що мандат миротворців ООН на Донбасі повинен включати усю окуповану територію, включаючи українсько-російський кордон.

"Мандат миротворців повинен покривати усю окуповану територію, включаючи російсько-український державний кордон. Це обов'язково, бо поки що кордон використовується як головний шлях для постачання озброєння, особливо військових на Донбас", - заявив Порошенко. 

Раніше в РФ заявляли, що не бачать логіки у пропозиції Держдепу США щодо розміщення миротворців ООН на кордоні Росії та України.

Спецпредставник США з питання України Курт Волкер назвав три критерії, за яких США вважатиме  миротворчу місію "справжньою" і гідної підтримки.

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