Туреччина розгорне свої війська в сирійському районі Ідліб – Ердоган

П'ятниця, 22 вересня 2017, 09:11

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина розгорне свої війська в північному сирійському районі Ідліб в рамках так званої угоди про деескалацію, досягнутої за посередництва Росії минулого місця.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

"Угода про зону деескалації була перспективною ідеєю, згідно з якою росіяни підтримують безпеку за межами Ідліба, а Туреччина буде підтримувати безпеку в регіоні Ідліб", - сказав Ердоган.

"Це завдання непросте... З Путіним ми обговоримо додаткові кроки, які необхідно здійснити, щоб знищити терористів раз і назавжди та відновити мир".

Нагадаємо, 15 вересня на сирійських мирних переговорах в Казахстані узгодили межі четвертої зони деескалації у провінції Ідліб.

Ідліб - головна територія в Сирії, яка перебуває під контролем опозиції.