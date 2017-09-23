У МЗС Німеччини готують пропозиції щодо миротворців, вважаючи їх реальними

Субота, 23 вересня 2017, 15:16

У міністерстві закордонних справ Німеччини вважають реальним узгодження параметром миротворчої місії на Донбасі.

Про це заявив уповноважений з країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії МЗС Німеччини Андреас Пешке в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він, зокрема, розповів про початок діалогу з Францією з питання підготовки компромісних пропозицій.

"Що стосується нашої участі... Ми зараз обговорюємо це питання з партнерами. Перш за все, з нашими французькими партнерами бо ми тісно співпрацюємо в Нормандському форматі. Я думаю, що після цього буде обговорення кінцевого варіанту з українськими партнерами і російською стороною", - заявив він.

Дипломат не став прогнозувати, чи будуть такі пропозиції подані як "франко-німецькі", але зазначив, що "в решті решт, це повинні бути спільні зусилля".

На питання про те, чи можливо знайти компроміс щодо мандату такої місії найближчим часом, він відповів "Я думаю, так. Це можливо".