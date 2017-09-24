Жителі Берліна на референдумі вирішують долю аеропорту

Неділя, 24 вересня 2017, 14:08

Жителі Берліна у неділю на референдумі голосують щодо подальшої долі столичного аеропорту "Тегель".

Про це повідомляє The Associated Press.

Близько 2,5 мільйонів берлінців мають вирішити, чи необхідно закривати "Тегель", коли поблизу від німецької столиці відкриється новий великий міжнародний аеропорт.

"Тегель" мав бути закритий через шість місяців після початку роботи нового берлінського аеропорту - Berlin Brandenburg Airport (BER).

Але відкриття нового аеропорту на півдні німецької столиці неодноразово затримувалося з 2011 року через технічні проблеми.

Результати референдуму юридично не є обов'язковими. Якщо берлінці проголосують за збереження "Тегеля", це буде серйозним ударом по місцевій владі, яка виступала за його закриття.