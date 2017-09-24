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Жители Берлина на референдуме решают судьбу аэропорта

Воскресенье, 24 сентября 2017, 14:08
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Жители Берлина в воскресенье на референдуме голосуют относительно дальнейшей судьбы столичного аэропорта "Тегель".

Об этом сообщает The Associated Press.

Около 2,5 млн берлинцев должны решить, необходимо ли закрывать "Тегель", когда поблизости от немецкой столицы откроется новый крупный международный аэропорт.

"Тегель" должны были закрыть через шесть месяцев после начала работы нового берлинского аэропорта - Berlin Brandenburg Airport (BER).

Но открытие нового аэропорта на юге немецкой столицы неоднократно задерживалось с 2011 года из-за технических проблем.

Результаты референдума юридически не являются обязательными. Если берлинцы проголосуют за сохранение "Тегеля", это будет серьезным ударом по местной власти, которая выступала за его закрытие.

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