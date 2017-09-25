Президент США підписав новий антиміграційний указ

Понеділок, 25 вересня 2017, 08:23

Президент США Дональд Трамп підписав новий антиміграційний указ, що обмежує в’їзд до Сполучених Штатів громадянам восьми країн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Згідно із указом, обмеження стосуватимуться громадян Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії, Ємену, Чаду, Північної Кореї і Венесуели.

Для громадян семи країн "заморожується" в’їзд з імміграційними та неімміграційними візами на невизначений термін, а щодо Венесуели заборона поширюється лише на чиновників.

"Як Президент, я повинен діяти, щоб захищати безпеку та інтереси Сполучених Штатів та їхніх людей. Я докладаю всіх зусиль для залучення тих країн, які бажають співпрацювати, покращувати обмін інформацією та протоколи та процедури управління ідентифікацією, а також вирішувати як ризики, пов'язані з тероризмом, так і з громадською безпекою", – йдеться в документі.

Трамп підписав новий указ відразу після завершення 24 вересня дії попереднього документа.