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Президент США подписал новый антимиграционный указ

Понедельник, 25 сентября 2017, 08:23
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Президент США Дональд Трамп подписал новый антимиграционные указ, ограничивающий въезд в Соединенные Штаты граждан восьми стран.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Согласно указу, ограничения будут касаться граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Чада, Северной Кореи и Венесуэлы.

Для граждан семи стран "замораживается" въезд с иммиграционными и неиммиграционных визами на неопределенный срок, а по Венесуэле запрет распространяется только на чиновников.

"Как Президент, я должен действовать, чтобы защищать безопасность и интересы Соединенных Штатов и их людей. Я прилагаю все усилия для привлечения стран, желающих сотрудничать, улучшать обмен информацией и протоколы и процедуры управления идентификацией, а также решать как риски, связанные с терроризмом, так и с общественной безопасностью", - говорится в документе.

Трамп подписал новый указ сразу после завершения 24 сентября действия предыдущего документа.

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