Дуда відкликав проект судової реформи через кілька годин після представлення

Вівторок, 26 вересня 2017, 08:16

Президент Польщі Анджей Дуда відкликав законопроекти, які розширювали його повноваження над судами, через кілька годин після їх представлення.

Про це повідомляє ВВС.

Дуда оголосив про скасування внесених поправок після того, як стало зрозуміло, що в парламенті не буде більшості для внесення змін в Конституцію.

У понеділок Дуда представив власні законопроекти про Верховний суд і Державну раду судочинства замість тих, що пропонувала правляча партії PiS і які він ветував у липні.

Запропоновані Дудою поправки вимагали внесення змін до Конституції через парламент.

В той же день він провів консультації з депутатами PiS та опозиційних партій, які критикували його план. Пізніше він сказав, що стало очевидно, що поправки не отримають достатньої підтримки в парламенті.

"Справа не в тому, щоб я, як президент, мав можливість вибирати, справа в тому, що вибір є міжпартійним", - сказав він після зустрічі.