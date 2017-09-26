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Дуда отозвал проект судебной реформы через несколько часов после представления

Вторник, 26 сентября 2017, 08:16
Версия для печати Комментарии

Президент Польши Дуда отозвал законопроекты, расширявшие его полномочия над судами, через несколько часов после их представления.

Об этом сообщает ВВС.

Дуда объявил об отмене внесенных поправок после того, как стало понятно, что в парламенте не будет большинства для внесения изменений в Конституцию.

В понедельник Дуда представил собственные законопроекты о Верховном суде и Государственном советк судопроизводства взамен тех., что предлагала правящая партия PiS и которые он ветировал в июле.

Предложенные Дудой поправки требовали внесения изменений в Конституцию через парламент.

В тот же день он провел консультации с депутатами PiS и оппозиционных партий, критиковавших его план. Позже он сказал, что стало очевидно, что поправки не получат достаточной поддержки в парламенте.

"Дело не в том, чтобы я, как президент, имел возможность выбирать, дело в том, что выбор является межпартийным", - сказал он после встречи.

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