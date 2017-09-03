ЗМІ: Мей погодиться заплатити ЄС 54 мільярди євро за Brexit

Неділя, 03 вересня 2017, 16:31

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей має намір схвалити виплату так званого "рахунку за Brexit" Брюсселю у розмірі до 54 мільярдів євро (50 мільярдів фунтів стерлінгів) задля того, щоб врешті розпочати торгові переговори з ЄС.

Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела.

За даними видання, британський уряд обговорює план виплат Брюсселю від 7,6 до 18,5 млрд євро на рік протягом трьох років після виходу з ЄС, перш ніж припинить прямі виплати в казну Євросоюзу до проведення загальних виборів 2022 року.

За неофіційною інформацією, Брюссель вимагав від Лондона виплатити суму в розмірі 100 мільярдів євро, однак Британія до останнього відмовлялась. Як відзначає джерело, позиція Лондона на переговорах з ЄС значно послабилась після того, як консерватори на чолі з Мей втратили абсолютну більшість в парламенті.

Як стверджує видання, Мей збирається погодити виплати ЄС після партійної конференції консерваторів у жовтні. До цього часу плану не розголошують, остерігаючись критики, зокрема, євроскептиків, які виступають проти будь-яких виплат.

Нагадаємо, британська команда переговірників на чолі з Девідом Девісом вимагає правових роз'яснень від посадових осіб Брюсселя щодо плати за процес виходу з ЄС.

Детальніше про "ціну розлучення" Британії та ЄС читайте у матеріалі на "ЄвроПравді": "Скільки коштує Brexit: Лондон і Брюссель не можуть узгодити умови розлучення".