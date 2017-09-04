У Бельгії під час авіашоу з вертольота випав військовий пілот

Понеділок, 04 вересня 2017, 14:06

У Бельгії під час авіаційного шоу поблизу міста Льєж з вертольота випав військовий пілот, поки його колега допомагав десантникам виконати стрибок з парашутами.

Про це повідомляє RTBF.

Інцидент трапився на борту багатоцільового вертольота Agusta A-109. Один з пілотів допомагав трьом десантникам підготуватися до стрибка, а коли повернувся до кабіни, побачив, що сидіння його колеги порожнє, а двері поруч відчинені. У цей час вертоліт був на кількасотметровій висоті.

Пілоту, що залишився на борту, вдалось повернути під контроль управління вертольотом та успішно посадити машину. Відомо, що в обох пілотів не було парашутів.

Пошуки зниклого за загадкових обставин пілота відновилися у понеділок вранці. Детальні обставини події з’ясує слідство.