У Бельгії під час авіашоу з вертольота випав військовий пілот

У Бельгії під час авіаційного шоу поблизу міста Льєж з вертольота випав військовий пілот, поки його колега допомагав десантникам виконати стрибок з парашутами.
Про це повідомляє RTBF.
Інцидент трапився на борту багатоцільового вертольота Agusta A-109. Один з пілотів допомагав трьом десантникам підготуватися до стрибка, а коли повернувся до кабіни, побачив, що сидіння його колеги порожнє, а двері поруч відчинені. У цей час вертоліт був на кількасотметровій висоті.
Пілоту, що залишився на борту, вдалось повернути під контроль управління вертольотом та успішно посадити машину. Відомо, що в обох пілотів не було парашутів.
Пошуки зниклого за загадкових обставин пілота відновилися у понеділок вранці. Детальні обставини події з’ясує слідство.