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В Бельгии во время авиашоу из вертолета выпал военный пилот

Понедельник, 04 сентября 2017, 14:06
Версия для печати Комментарии

В Бельгии во время авиационного шоу вблизи города Льеж из вертолета выпал военный пилот, пока его коллега помогал десантникам выполнить прыжок с парашютами.

Об этом сообщает RTBF.

Инцидент произошел на борту многоцелевого вертолета Agusta A-109. Один из пилотов помогал трем десантникам подготовиться к прыжку, а когда вернулся в кабину, то увидел, что сиденье его коллеги пустое, а двери рядом открыты. В это время вертолет был на высоте в несколько сот метров.

Пилоту, оставшемуся на борту, удалось вернуть под контроль управление вертолетом и успешно посадить машину. Известно, что у обоих пилотов не было парашютов.

Поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах пилота возобновились в понедельник утром. Подробные обстоятельства происшествия выяснит следствие.

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