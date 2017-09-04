В Бельгии во время авиашоу из вертолета выпал военный пилот

Понедельник, 04 сентября 2017, 14:06

В Бельгии во время авиационного шоу вблизи города Льеж из вертолета выпал военный пилот, пока его коллега помогал десантникам выполнить прыжок с парашютами.

Об этом сообщает RTBF.

Инцидент произошел на борту многоцелевого вертолета Agusta A-109. Один из пилотов помогал трем десантникам подготовиться к прыжку, а когда вернулся в кабину, то увидел, что сиденье его коллеги пустое, а двери рядом открыты. В это время вертолет был на высоте в несколько сот метров.

Пилоту, оставшемуся на борту, удалось вернуть под контроль управление вертолетом и успешно посадить машину. Известно, что у обоих пилотов не было парашютов.

Поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах пилота возобновились в понедельник утром. Подробные обстоятельства происшествия выяснит следствие.