В Бельгии во время авиашоу из вертолета выпал военный пилот

В Бельгии во время авиационного шоу вблизи города Льеж из вертолета выпал военный пилот, пока его коллега помогал десантникам выполнить прыжок с парашютами.
Об этом сообщает RTBF.
Инцидент произошел на борту многоцелевого вертолета Agusta A-109. Один из пилотов помогал трем десантникам подготовиться к прыжку, а когда вернулся в кабину, то увидел, что сиденье его коллеги пустое, а двери рядом открыты. В это время вертолет был на высоте в несколько сот метров.
Пилоту, оставшемуся на борту, удалось вернуть под контроль управление вертолетом и успешно посадить машину. Известно, что у обоих пилотов не было парашютов.
Поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах пилота возобновились в понедельник утром. Подробные обстоятельства происшествия выяснит следствие.