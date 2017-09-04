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Посли ЄС в середу продовжать санкції проти РФ ще на півроку

Понеділок, 04 вересня 2017, 15:22
Версія для друку Коментарі

Посли країн Євросоюзу у середу, 6 вересня, ухвалять рішення про продовження санкцій проти фізичних осіб та компаній через агресію Росії проти України.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС у середу мають продовжити візові заборони та заморожування активів на 6 місяців для осіб та компаній, що загрожують суверенітету України", - написав Йозвяк.

Як відомо, до санкційного списку входять 153 фізичних осіб та 40 компаній.

Нагадаємо, 13 березня ЄС на півроку продовжив санкції проти громадян України і Росії, введені через загрозу територіальній цілісності України.

Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися. 

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