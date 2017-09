Посли ЄС в середу продовжать санкції проти РФ ще на півроку

Посли країн Євросоюзу у середу, 6 вересня, ухвалять рішення про продовження санкцій проти фізичних осіб та компаній через агресію Росії проти України.

Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС у середу мають продовжити візові заборони та заморожування активів на 6 місяців для осіб та компаній, що загрожують суверенітету України", - написав Йозвяк.

