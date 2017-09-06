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На заморських територіях Франції – найвищий рівень загрози через ураган "Ірма"

Середа, 06 вересня 2017, 09:34
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Через наближення урагану "Ірма" на двох заморських територіях Франції – Сен-Бартелемі та Сен-Мартен – оголошено найвищий рівень загрози.

Про це повідомляє Le Figaro.

Очікується, що ураган "Ірма", який досяг п’ятої, найвищої категорії, наблизиться до французьких територій у середу вранці. Метеослужба зафіксувала швидкість вітру 295 км/год.

Жителям цих територій рекомендують не залишати своїх домівок та бути максимально обережними.

У вівторок частину районів цих територій евакуювали. Місцева влада облаштувала у школах та церквах пункти тимчасового прийому людей. Жителів забезпечують питною водою та харчами.

Ураган "Ірма", що сформувався в Атлантичному океані, може стати найпотужнішим у регіоні за всю історію. 

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