В заморских территориях Франции – наивысший уровень угрозы из-за урагана "Ирма"

Среда, 06 сентября 2017, 09:34

Из-за приближения урагана "Ирма" в двух заморских территориях Франции – Сен-Бартелеми и Сен-Мартен – объявлен наивысший уровень угрозы.

Об этом сообщает Le Figaro.

Ожидается, что ураган "Ирма", который достиг пятой, наивысшей категории, приблизится к французским территорий в среду утром. Метеослужба зафиксировала скорость ветра 295 км/ч.

Жителям этих территорий рекомендуют не оставлять свои дома и быть максимально осторожными.

Во вторник часть районов этих территорий эвакуировали. Местные власти обустроила в школах и церквях пункты временного приема людей. Жителей обеспечивают питьевой водой и продуктами.

Ураган "Ирма", сформировавшийся в Атлантическом океане, может стать самым мощным в регионе за всю историю.