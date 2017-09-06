В заморских территориях Франции – наивысший уровень угрозы из-за урагана "Ирма"

Из-за приближения урагана "Ирма" в двух заморских территориях Франции – Сен-Бартелеми и Сен-Мартен – объявлен наивысший уровень угрозы.
Об этом сообщает Le Figaro.
Ожидается, что ураган "Ирма", который достиг пятой, наивысшей категории, приблизится к французским территорий в среду утром. Метеослужба зафиксировала скорость ветра 295 км/ч.
Жителям этих территорий рекомендуют не оставлять свои дома и быть максимально осторожными.
Во вторник часть районов этих территорий эвакуировали. Местные власти обустроила в школах и церквях пункты временного приема людей. Жителей обеспечивают питьевой водой и продуктами.
Ураган "Ирма", сформировавшийся в Атлантическом океане, может стать самым мощным в регионе за всю историю.