Молдовські військові приїхали на навчання в Україну всупереч Додону

Четвер, 07 вересня 2017, 08:27

фото

Національна армія Молдови всупереч забороні президента Ігоря Додона бере участь у міжнародних навчаннях Rapid Trident 2017, які проходять на території України.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони Молдови.

"Контингент Національної армії, що складається з 57 військовослужбовців, бере участь у навчаннях Rapid Trident 2017 у Міжнародному миротворчому центрі "Яворів" в Україні з 7 по 23 вересня", - ідеться у повідомленні.

Молдовський контингент складається з солдатів 22-го миротворчого батальйону і бригади "Молдова-1".

За словами командира молдавського контингенту підполковника Олександра Маркуци, метою навчань є розвиток рівня взаємодії військ, зміцнення обороноздатності і просування іміджу Національної армії Молдови на міжнародній арені для подальшої участі у миротворчих місіях.

Нагадаємо, у вівторок, 5 вересня, президент Молдови Ігор Додон заборонив військовим брати участь у навчаннях Rapid Trident-2017 в Україні.

У середу уряд Молдови схвалив рішення, згідно з яким молдовським армійцям дозволялося брати участь у навчаннях.

Додон призупинив дію урядової постанови, наполягаючи, що участь армії у навчаннях за межами країни має схвалювати головнокомандувач Збройних сил, тобто президент.